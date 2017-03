OL : Un point qui ne déplait pas à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraineur de Lyon, après le nul 1-1 à Bordeaux : « Je suis satisfait de revenir au score face à une équipe sur une bonne dynamique. On est déçu du résultat car nous étions venus pour gagner. Il aurait fallu marquer en première période sur nos temps forts et être plus efficace en deuxième période. Sur l'ensemble du match, le match nul me semble logique. On marque sur coup de pied arrêté, ce qui n'est pas arrivé souvent cette saison.

Pour Mammana, c'est bien car il nous permet de prendre un point et laisser Bordeaux à quatre points, et ça va l'aider à prendre plus de confiance que ce qu'il a aujourd'hui. On m'a dit que le but était en position de hors-jeu mais cela fait partie des faits de jeu qu'on ne maîtrise pas. Il y avait peut-être un penalty derrière, je ne sais pas. Le contenu du match était plutôt bon à l'extérieur contre une belle équipe. On attendra de voir les résultats des trois équipes devant nous pour voir si on grappille un petit peu ou si on perdra du terrain ».