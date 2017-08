OL : Un milieu défensif arrive dans les prochains jours à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas fini son mercato, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio ayant clairement fait savoir qu'un milieu de terrain pourrait encore signer à l'OL d'ici la fin du marché des transfert. Et à priori, ce joueur va arriver très rapidement à Lyon. C'est ce qu'a annoncé mercredi midi l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lequel n'a pas donné de nom, mais a dressé le portrait-robot de ce futur renfort.

« La réflexion a avancé et il y aura certainement l’occasion d’en reparler dans les prochains jours (…) Son profil ? On voit bien que Lucas Tousart, tout repose un peu sur lui sur le plan du milieu défensif, parce que malheureusement Christopher Martins Pereira s’est blessé et on n’a pas pu le voir durant les matches de préparation. C'est un joueur qui a le profil pour jouer à ce poste-là. Mais si pour une raison ou une autre Lucas n’est pas là, on est dépourvu donc c’est un joueur ayant ce profil que nous cherchons », a expliqué Bruno Genesio, qui ne fait donc pas mystère du style de footballeur qui va débarquer rapidement à l’Olympique Lyonnais.