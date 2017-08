OL : Un milieu arrive, trois joueurs s’interrogent

Dans : OL, Mercato.

Trop dépeuplé en ce qui concerne le poste de milieu de terrain défensif, l’Olympique Lyonnais a activé ses réseaux pour trouver un joueur capable de seconder Lucas Tousart.

Un choix compréhensible sachant que l’ancien valenciennois est quasiment le seul à pouvoir occuper avec certitude ce poste spécifique. Mais cette décision va forcément avoir des conséquences pour des joueurs qui se demandent si un nouveau concurrent dans leur secteur de jeu ne va pas les pousser vers la sortie. On pense en premier lieu à Sergi Darder, titulaire lors du premier match face à Strasbourg, et qui a bien fait comprendre que des passages réguliers sur le banc de touche au mois d’août l’inciteraient à aller voir ailleurs.

Plus discrètement, Jordan Ferri et Clément Grenier pourraient aussi, selon Le Progrès, se demander s’il ne vaut pas mieux filer au mercato plutôt que de passer une saison de plus sur le banc de touche, les deux joueurs ayant déjà eu un temps de jeu réduit la saison passée. Cela dépendra du profil mais aussi de la rapidité de l’OL à aller chercher cette nouvelle recrue. Car si ce milieu venait à poser ses valises dans la dernière ligne droite, tout le monde n’aura probablement pas le temps de se retourner dans la cité des Gones.