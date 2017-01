Dans : OL, Mercato, OM.

Annoncé parfois sur le départ en raison d’un temps de jeu trop réduit à son goût, Jordan Ferri devrait comme toujours s’accrocher et finir la saison au sein de son club formateur.

Le milieu de terrain est assez nettement descendu dans la hiérarchie instaurée par Bruno Genesio et forcément, les rumeurs qui courent sur un éventuel départ ont de quoi être alimentées. Natif de Cavaillon et fan avéré de l’OM, Ferri a parfois été annoncé du côté de Marseille. Une solution qui ne lui déplairait pas, même si le numéro 12 de l’OL a tenu à être clair, il n’y a absolument rien qui laisse penser à la réalisation de ce possible transfert.

« C’est flatteur, oui. C’est un club que je supportais étant petit, étant de la région. Il y a un nouveau projet qui est intéressant pour l’Olympique de Marseille, donc oui c’est flatteur d’être cité dans les petits papiers d’un club comme ça. Je ne sais pas pourquoi c’est sorti dans la presse, pour le moment il n’y a rien. Dans le foot, tout peut se passer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais à l’heure actuelle, je suis en plein dans le projet de Lyon, je sais que le coach compte quand même sur moi. Pour l’instant, j’ai ma tête totalement à Lyon. Quand le temps de jeu est réduit voire néant, on se pose forcément des questions. Mais j’ai à cœur de montrer de quoi je suis capable à Lyon, mon club formateur », a livré sur Foot Mercato un Jordan Ferri qui laisse tout de même la porte ouverte à un changement de cap en fin de saison si le besoin s’en faisait ressentir.