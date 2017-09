OL : Un joueur de l’Atalanta surveillé de près par Aulas

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Cela s’est vu cet été, l’Europa League et plus généralement la Coupe d’Europe, permet de découvrir de nouveaux adversaires, et de nouveaux talents.

Lyon en a profité pour récupérer plusieurs joueurs de l’Ajax Amsterdam, affrontés en demi-finale d’Europa League quelques mois plus tôt. Cet automne, dans sa poule, l’OL va notamment affronter l’Atalanta Bergame, qui aura été la surprise de la Serie A la saison passée. Plusieurs joueurs en ont profité pour exploser et notamment le nouvel international italien Leonardo Spinazzola, qui a été au cœur d’un gros feuilleton cet été. Prêté pour deux ans par la Juventus à Bergame, le défenseur ou milieu gauche a été la victime d’un bras de fer entre les deux clubs, l’Atalanta refusant de rendre son joueur plus tôt que prévu, même contre une belle compensation financière. Un dossier qui a interpellé Jean-Michel Aulas, qui dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, a confirmé que c’était l’un des noms à retenir chez son futur adversaire.

« Nous savons que l’Atalanta est une très bonne équipe. Nous n’allons pas les sous-estimer car c’est un adversaire intéressant. Nos fans seront heureux d’aller à Bergame, où il y a une belle atmosphère. On ne va pas donner des noms, mais je peux vous dire que nous les étudions. Et forcément, pour Spinazzola, quand un joueur fait l’objet d’un forcing de la part de la Juventus, cela veut dire quelque chose. Nous allons le surveiller de près », a annoncé le président de l’OL, qui a toutefois encore un peu de temps devant lui, la réception de Bergame n’étant prévue que le 28 septembre à Lyon.