OL : Un jeune briscard juge le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Annoncé proche de la sortie au début de l’été, Jordan Ferri a finalement changé d’avis et devrait continuer sur sa lancée au sein de son club formateur.

Les perspectives sont clairement meilleures pour lui avec les nombreux départs, et notamment deux milieux de terrain titulaires. D’un autre côté, pour compenser la perte de nombreux cadres, le club rhodanien a rapidement enchainé avec les recrues. Un remue-ménage qui n’inquiète pas le milieu de terrain de 25 ans, persuadé que ses dirigeants ont fait de bons choix avec notamment des joueurs prometteurs, et d’autres qui arrivent avec plus d’expérience.

« Au vu des départs, on s’attendait à beaucoup d’arrivées. Je pense que le recrutement a été fait intelligemment, il y a eu de gros investissements. Pour ma part, je n’ai pas eu l’occasion encore de côtoyer les nouveaux qui sont arrivés le 10. Pour l’instant, il y a Marçal et Ferland Mendy qui ont attaqué avec nous depuis le début. Je les sens déjà très à l’aise dans le vestiaire, ce sont de supers mecs et de très bons footballeurs, donc je pense que ce sera pareil pour ceux qui sont arrivés lundi », a souligné Jordan Ferri sur le site officiel de son club. Même si l’arrivée d’un attaquant est encore à l’étude, l’OL a au moins eu le mérite de boucler une bonne partie de son marché des transferts à la mi-juillet, ce qui devrait laisser le temps à l’effectif de se mettre en place.