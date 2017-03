OL : Un international italien de l'Inter convoité par Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

L'Olympique Lyonnais serait intéressé par Eder. Mais que l'on ne s'y méprenne pas, l'OL ne salive pas devant l'attaquant portugais de Lille, mais devant Eder Citadin Martins, aka Eder, l'ailier international italien qui évolue actuellement sous le maillot de l'Inter. Né au Brésil, le joueur de 30 ans possède la double nationalité et il a choisi d'évoluer sous la tunique de la Squadra Azzurra, avec qui il a participé à l'Euro 2016.

Prêté en janvier 2016 par la Sampdoria à l'Inter, Eder a été définitivement transféré l'été dernier chez les Nerazzurri jusqu'en 2020, avec un salaire estimé à 1,5ME par an, ce qui n'est pas réellement une somme colossale pour un joueur avec son CV. Selon TuttoMercatoWeb, préparant les départs d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et peut-être Nabil Fekir, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais auraient activé celle menant vers l'expérimenté attaquant de l'Inter. Reste à savoir ce que réserve l'avenir à l'OL, car Jean-Michel Aulas a plusieurs fois répété qu'il n'était pas décidé à accepter la vente de ses meilleurs joueurs lors du prochain marché estival des transferts. Mais gouverner c'est prévoir, et Eder pourrait être un choix offensif...