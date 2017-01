OL : Un étonnant prêt de Grenier à Nice prend forme

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Actuellement en difficulté au milieu de terrain, où Belhanda et Seri manquent cruellement à l’effectif de Lucien Favre, l’OGC Nice fait du surplace avec une seule victoire sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

De quoi mettre en danger cette place sur le podium sur le long terme si cette série devait perdurer. Et pour se renforcer dans l’entrejeu, le Gym pourrait compter sur l’aide de… Lyon, principal candidat à une place dans les trois premiers derrière le trio de tête. L’information a de quoi surprendre, mais RMC affirme que le Lyonnais est en contacts avancés avec Nice, alors que Jean-Michel Aulas pourrait accepter un prêt gratuit, même si des bonus pourraient être placés en cas de bonnes performances.

L’OL verrait ainsi d’un bon œil le départ, même provisoire, d’un des plus gros salaires du club au temps de jeu réduit à néant. Et c’est justement là que l’arrangement entre les deux clubs pourrait être difficile, car pour le moment, ce sujet épineux n’a pas encore fait l’objet d’un accord. Tout a une limite, et Lyon aura certainement du mal à continuer de payer même une partie du salaire de Clément Grenier en le voyant dans le même temps évoluer pour un concurrent au podium.