OL : Un énorme gâchis qui résume la saison pour Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraineur de Lyon, après le match nul 1-1 à Rennes : « On s’est sabordé dans le dernier quart d’heure. Pourquoi ? Je ne sais pas… on pouvait prendre trois points importants dans la fin de saison. On s’est déconcentré, on a manqué d’humilité alors qu’on avait tout fait plutôt bien jusque-là. On aurait même pu perdre le match. On a fait des erreurs de gamins. Ce match malheureusement résume notre saison. C’est un coup très dur car on avait besoin d‘inverser la tendance en gagnant ce soir. On avait la possibilité de creuser l’écart sur la 4e place et de se rapprocher du podium. On a tout gâché ».