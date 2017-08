OL : Un duel avec Tottenham pour le fameux renfort venu d'Espagne !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga, Premier League.

Jean-Michel Aulas l'a confié vendredi soir après la victoire de Lyon à Rennes, la piste menant l'OL à Yangel Herrera, le milieu de terrain de Manchester City prêté à New-York, avait finalement capoté, le milieu défensif vénézuélien n'était pas libéré. Mais le président de l'Olympique Lyonnais avait également annoncé que Florian Maurice s'était aussitôt tourné vers l'Espagne où le responsable du recrutement de l'OL a visiblement de bons contacts.

Et ce samedi, la presse anglaise affirme que Lyon pense à Pape Cheikh Diop, milieu de terrain de 20 ans qui évolue sous le maillot du Celta Vigo. Et si les médias anglais parlent de celui qui a été international U19 et champion d'Europe dans cette catégorie avec l'Espagne, c'est que Tottenham serait également sur les rangs pour essayer de le faire signer lors de ce mercato. Lié avec le club espagnol jusqu'en 2020, Pape Cheikh Diop semble cependant beaucoup plus tenté par l'offre lyonnaise que par celle des Spurs, dans la mesure où son temps de jeu s'annonce très faible en Premier League là où l'OL pourrait l'utiliser plus souvent. Seul problème dans ce dossier, le milieu défensif a une clause libératoire de 27,5ME, mais à priori le Celta Vigo est prêt à faire un gros effort si une offre lui parvient.