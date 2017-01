OL : Un dernier effort et Ferland Mendy sera lyonnais

Dans : OL, Mercato.

A la recherche d’un attaquant en priorité pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais ne boudera toutefois pas le recrutement d’un arrière gauche.

Le problème est bien connu, Maciej Rybus étant finalement plus un ailier qu’un latéral, Jérémy Morel n’a pas vraiment de concurrence à son poste. Résultat, l’intérêt pour Ferland Mendy s’est concrétisé récemment, annonce Goal ! Une offre assez copieuse a été formulée au Havre, avec un transfert sec à hauteur de 3 ME, et un prêt d’un jeune lyonnais pour compenser numériquement ce départ. De quoi convaincre… le joueur qui a déjà fait savoir au club doyen qu’il souhaitait répondre favorablement à cette possibilité de rejoindre Lyon dès le mois de janvier.

En revanche, du côté du Havre, on demande un effort supplémentaire pour atteindre la barre des 4 ME, sans prêt de joueur en retour, afin de donner le feu vert au transfert. Une solution qui pourrait convenir à tout le monde, car au départ, Lyon avait prévu d’inclure Olivier Kemen dans le deal, mais le polyvalent milieu de terrain a pris la direction d’Ajaccio tout récemment. L’accord pourrait donc intervenir prochainement, même si cela ferait une sacrée somme pour un joueur qui ne compte que 30 matchs de Ligue 2 à son actif.