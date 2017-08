OL : Un consultant voit déjà Genesio sur un siège éjectable

Dans : OL, Ligue 1.

Comme chaque saison, plusieurs entraîneurs de Ligue 1 seront rapidement mis sous pression en fonction de leurs résultats en début d'exercice.

Reste à savoir qui ne sera passera pas l’hiver, et qui sera le premier technicien licencié. C’est effectivement l’un des sujets étudiés par nos confrères du Parisien qui ont posé la question à Jean-Luc Arribart. Et selon le consultant de Canal+, il faudra suivre attentivement la situation de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais...

« A part Marcelo Bielsa, capable de se débarquer lui-même à la première contrariété, je pense que Bruno Genesio joue gros à Lyon, club ambitieux où il ne fait pas l’unanimité, a prévenu l’ancien défenseur central. Je ne lui veux aucun mal, mais il est clair que sa situation n’est pas totalement confortable. Je suis d’accord avec lui quand il souligne que certains entraîneurs étrangers, pas forcément plus qualifiés que lui, bénéficient de plus de mansuétude et de considération. »

Genesio n’a pas le droit à l’erreur

« Dans cette version de l’OL, très chamboulée et de plus en plus axée sur l’étranger, avec la possible arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, Genesio est plus en danger cette saison. Il n’a pas intérêt à se planter lors des premiers matchs », a insisté Arribart, qui rappelle ainsi les critiques dont le coach lyonnais fait l’objet depuis des mois. Pas de quoi menacer Genesio qui a la confiance de son président Jean-Michel Aulas, pour le moment...