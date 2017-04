OL : Un cador néerlandais à 10ME pour renforcer la défense ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Cette saison encore, la défense de l'Olympique Lyonnais a été un sujet d'inquiétude, les différents renforts arrivés ces dernières années lors du marché des transferts n'ayant pas tous été très efficaces. Et l'OL devrait donc encore une fois se bouger lors du prochain mercato dans ce secteur et plus précisément sur le côté gauche du secteur défensif. C'est en effet là que Bruno Genesio et les dirigeants lyonnais souhaiteraient s'offrir un renfort.

Pour cela, l'Olympique Lyonnais a plusieurs pistes, et notamment une qui mène à Ferland Mendy, le jeune défenseur havrais. Mais l'OL suit également de très près Jetro Willems, défenseur international néerlandais de 23 ans qui évolue au PSV Eindhoven depuis 2011. Memphis Depay, qui a joué avec Willems au PSV, a probablement été interrogé par les responsables de Lyon afin d'en savoir plus sur la personnalité du défenseur Oranje. Selon France-Football, pour réaliser ce transfert, Jean-Michel Aulas pourrait signer un chèque de 10ME à son homologue d'Eindhoven.