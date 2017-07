OL : Un buteur de Premier League proposé à Lyon

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Même s'il ne recherche pas forcément de nouveau buteur au cours de ce mercato estival, l'Olympique Lyonnais reçoit des propositions, et l'une d'entre elles provient de Premier League.

Malgré les départs de Valbuena, Tolisso, Gonalons, Lacazette et Jallet, Lyon a su se renforcer cet été en recrutant six nouveaux joueurs : Marçal, Mendy, Marcelo, Tete, Mariano et Traoré. Un recrutement rapidement bouclé, auréolé d'une balance bénéficiaire (95 ME de ventes pour 38 ME d'achats), et le mercato lyonnais semble pratiquement fini. Si d'autres départs sont attendus, comme ceux de Rybus ou de Mapou, plus rien ne devrait bouger dans le sens des arrivées. À moins d'une belle opportunité offensive. Si la préparation estivale rassure les Gones, avec des victoires contre Bourg, le Celtic et l’Ajax et les bonnes performances des jeunes Gouiri et Geubbels, l'OL ne ferme pas complètement la porte à un nouveau renfort offensif. Et certains l'ont bien compris...

En effet, selon Foot Mercato, Lyon continue de recevoir des pistes, et notamment celle d'Aleksandar Mitrovic. Indésirable du côté de Newcastle, où Rafael Benitez ne compte plus sur lui en Premier League, l'international serbe serait intéressé par le projet rhodanien. Mais pas sûr que ceci soit réciproque car les Magpies réclament tout de même 18 ME pour lâcher leur attaquant sous contrat jusqu'en 2020, alors que Mitrovic demande un salaire de 1,5 ME nets par an pour partir. Un investissement que l'OL pourrait hésiter à faire pour un potentiel remplaçant de Mariano Diaz...