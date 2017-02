OL : Un autre club débarque pour Tolisso, l'été sera chaud

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Malgré de nombreux intérêts venus de clubs étrangers au cours de l'hiver, Corentin Tolisso est resté à l'Olympique Lyonnais durant le dernier mercato. Mais qu'en sera-t-il l'été prochain ?

Même s'il est un peu en difficulté ces derniers temps, à l'image de son équipe lyonnaise, Corentin Tolisso réalise tout de même une très belle saison. En six mois, le milieu de terrain a déjà battu son record de buts sur une année avec huit réalisations. Ces performances ne passent donc pas inaperçues, et notamment en Italie, où le milieu rhodanien dispose d'une très grosse côte de popularité. Le Napoli a bien failli le recruter lors du dernier marché estival. Et la Juventus fait actuellement le forcing pour l'enrôler en vue de la saison prochaine en proposant un transfert de 40 millions d'euros.

Dans ce dossier, la Vieille Dame n'est plus seule. En effet, outre ces deux premiers clubs transalpins, l'Inter Milan est sorti du bois à la fin du mois de janvier... Mais ce n'est pas tout puisque La Gazzetta dello Sport affirme maintenant que les nouveaux propriétaires chinois du Milan AC sont aussi sur les traces de Tolisso, qui attise donc toutes les convoitises de l'autre côté des Alpes. Au grand bonheur de l'OL, qui pourrait utiliser cette concurrence italienne pour faire monter les enchères le plus haut possible... si le joueur demande à quitter Lyon lors des prochains mois.