OL : Un attaquant lyonnais ne cèdera pas à l’appel du mercato

Dans : OL, Mercato.

A peine Bruno Genesio avait-il annoncé que plusieurs joueurs devaient quitter Lyon cet hiver pour faire un peu de place dans son effectif et gagner du temps de jeu ailleurs, que les informations sont tombées pendant le week-end.

Aldo Kalulu, Gaëtan Perrin et Oliver Kemen devraient prochainement être prêtés. Mais pas Maxwel Cornet. L’ancien messin est de loin le plus utilisé par rapport à ses trois coéquipiers, et il compte bien profiter du départ de Rachid Ghezzal à la Coupe d’Afrique des Nations pour se montrer. Capable de jouer dans l’axe et sur un côté, Cornet a été questionné par ses dirigeants sur ses volontés pour cet hiver, l’étude d’un prêt à la fin du mois de janvier ayant été proposée.

Mais selon L’Equipe, le Franco-Ivoirien s’est montré déterminé à tout faire pour s’imposer à Lyon, et son utilisation en première partie de saison lui laisse penser qu’il aura encore sa chance quand le calendrier s’accélérera. Même s’il a fait les frais du réveil de Mathieu Valbuena et de la montée en puissance de Rachid Ghezzal, Maxwel Cornet a bien l’intention de rester dans la rotation de Bruno Genesio pour les six derniers mois de la saison.