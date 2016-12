OL : Un atout décisif pour le départ de Grenier en Ligue 1 ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Clément Grenier va très vraisemblablement quitter en janvier l'Olympique Lyonnais, club où il a fait toute sa carrière, mais à moins d'une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver on ne sait pas encore où le milieu de terrain va signer. Alors que son nom a été évoqué dans de très nombreux clubs en France et à l'étranger, Clément Grenier ne semble avoir que l'embarras du choix, même si on disait déjà cela l'été dernier sans que cela ne se concrétise. Car à 300.000 euros par mois actuellement, le meneur de jeu formé à l'OL sait bien qu'il lui sera difficile de trouver un club susceptible de s'approcher du montant payé par Lyon jusqu'en juin 2018.

Cependant, selon Olympique-et-Lyonnais.com, c'est le LOSC qui semble toujours tenir la corde concernant Clément Grenier en profitant d'un avantage non négligeable. En effet, Patrick Collot est désormais aux commandes de l'équipe lilloise, après le limogeage de Frédéric Antonetti, et le technicien nordiste connaît bien et apprécie Clément Grenier, qu'il a connu lorsqu'il était l'adjoint de Claude Puel à l'Olympique Lyonnais. De plus, Patrick Collot a été conforté à son poste par le futur propriétaire de Lille, ce qui assure une relative tranquillité sur ce plan.