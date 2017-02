OL : Un accord en Argentine grâce aux supporters de Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Jeudi dernier, à l'occasion de la réception de l'AZ Alkmaar, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont tenu à soutenir Lisandro Lopez, ancienne idole de Gerland, qui vient se se blesser très gravement au genou droit. Et ce message affiché dans les tribunes du Parc OL n'est pas passé inaperçu au sein du Racing Club où évolue désormais Licha. Car ce dernier n'a pas non plus oublié l'OL et depuis quelques jours il avait même participé à une réunion concernant un éventuel travail en commun entre le club argentin et l'Olympique Lyonnais.

Pour l'instant, les responsables argentins semblent surtout vouloir mettre en place une communication commune avec le club rhodanien, mais selon Ole, un match amical entre les deux formations qui ont pour point commun d'avoir gagné sept titres nationaux consécutifs pourrait avoir lieu en 2018. Des premiers contacts auraient donc été pris entre le Racing et l'Olympique Lyonnais pour que ce partenariat se noue, et qui sait si à l'avenir l'OL ne pourra pas en profiter lors d'un mercato...