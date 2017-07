OL : Trois clubs intéressés, pas mal pour un lofteur

Dans : OL, Mercato.

Privé de la tournée en Chine, Mapou Yanga-Mbiwa a forcément pris un énorme coup au moral en apprenant qu’il n’aurait probablement pas sa chance cette saison.

Malgré sa volonté affiché de se battre jusqu’au bout tant que l’espoir sera là, le défenseur central devra bien se rendre à l’évidence : son avenir ne se situe pas à Lyon. Et si ce n’était pas le cas, Jean-Michel Aulas devrait se charger de le lui rappeler, le président lyonnais ayant fait savoir qu’il fallait désormais faire place au dégraissage, notamment derrière. Yanga-Mbiwa devrait être le prochain, après Jallet et Rybus, et l’ancien montpelliérain a déjà quelques pistes.

En France, selon RMC, Montpellier serait venu aux renseignements pour un retour aux sources, même si le club héraultais serait très loin d’en faire une priorité estivale. A l’étranger, cela a plus de chances de se finaliser. Le Zénith Saint-Pétersbourg est sur les rangs, mais surtout Stoke City, qui a les moyens financiers pour convaincre le joueur de retenter sa chance en Premier League, après une première expérience qui avait été tout simplement catastrophique à Newcastle il y a quatre ans de cela.