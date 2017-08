OL : Traoré reste à zéro but, ça ne l'affole pas

Dans : OL, Ligue 1.

Au sein de l'attaque lyonnaise, il est le seul à ne pas encore avoir marqué un but en Ligue 1, mais visiblement cela ne l'affole pas. Car si Bertrand Traoré n'a pas encore trouvé le chemin des filets, il a déjà montré de belles choses, semblant très à l'aise sur son côté. Alors, si Mariano enchaîne les buts et Memphis a ouvert son compteur vendredi à Rennes, l'ancien joueur de Chelsea ne se prend pas la tête avec cela et avoue au passage se régaler à Lyon.

« L’objectif était de bien commencer la saison et de prendre des points. Il faudra continuer sur cette lancée, et grandir au fil de la saison. Pour avoir une bonne équipe, les attaquants doivent être les premiers défenseurs, et c’est ce qu’on essaie de faire en travaillant pour l’équipe. Pour moi le plus important, c’est l’équipe et la victoire. Si je ne marque pas et qu’on a les trois points, je suis content. Je prends du plaisir avec cette équipe, on commence à trouver des automatismes », a confié l’attaquant burkinabé de l’Olympique Lyonnais.