OL : Traoré évite la comparaison avec Lacazette sauf pour une chose

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'OL lors de ce mercato en provenance de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré a hérité du numéro 10 fraîchement laissé libre après le départ d'Alexandre Lacazette à Arsenal. Mais, l'attaquant burkinabé de l'Olympique Lyonnais a clairement mis les choses au point avant même le début de la saison. S'il a pris le numéro de l'ancien buteur maison, il ne veut surtout pas que la comparaison aille plus loin que cela.

« Quand je suis arrivé, j’ai vu que le numéro 10 était libre. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. J’ai porté ce numéro aussi en équipes de jeunes et aussi quelques fois avec la sélection lorsqu’Alain était absent. Je ne viens pas ici pour remplacer Alex Lacazette. Il a fait quelque chose de grand ici. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour lui. Je suis là pour apporter ce que je sais faire, a confié, sur OLTV, Bertrand Traoré, qui avoue avoir déjà du plaisir à évoluer avec à ses côtés Nabil Fekir. Nabil Fekir est un très grand joueur. C’est un plaisir de jouer à ses côtés. J’espère qu’on va faire de belles choses ensemble. » Les supporters de l'Olympique Lyonnais n'attendent que cela.