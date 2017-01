OL : Transfert et salaire, Depay hors de prix pour Lyon

Absent des plans de José Mourinho à Manchester United, Memphis Depay (22 ans) bénéficie d’un bon de sortie pendant ce mercato hivernal.

Et lorsqu’un joueur de ce calibre est disponible, les sollicitations ne manquent pas. En effet, le nom du Néerlandais est même cité en Ligue 1 où l’OGC Nice et surtout l’Olympique Lyonnais se sont penchés sur son dossier. Les deux clubs français savent donc que l’ancien attaquant du PSV Eindhoven ne sera pas bradé. D’après le Daily Mail, la formation de Premier League ne veut pas entendre parler d’un prêt, mais plutôt d’un transfert à 17 M€ !

Pas si étonnant lorsque l’on sait que MU avait déboursé près de 35 M€ pour Depay en 2015. De quoi mettre certains prétendants hors course, à commencer par l’OL qui doit également tenir compte du salaire annuel de l’international néerlandais estimé à 5,5 M€. Il s’agirait d’un énorme investissement pour le vice-champion de France, sachant que Depay peine à retrouver son meilleur niveau depuis plus d’un an. De quoi, pour le moment, mettre cette piste de côté.