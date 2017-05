OL : Tousart prolongé, Gonalons pourrait le payer

Dans : OL, Ligue 1.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons est-il en train d’être le témoin d’un passage de pouvoir inattendu il y a encore quelques mois ?

En effet, Lucas Tousart, qui avait mis du temps avant de pouvoir montrer son talent, a changé de dimension cette saison. Il en a été récompensé par une prolongation de longue durée, qui fait de lui l’un des joueurs sur qui l’OL compte pour les années à venir. Et ce n’est visiblement pas la même chose pour Maxime Gonalons. En effet, malgré la confiance de Bruno Genesio, la réalité du terrain n’a pas échappé aux dirigeants lyonnais. Le capitaine rhodanien est moins performant cette saison, entre quelques pépins physiques, d’autres plus personnels avec les ennuis de santé de son bébé, et un rendement moins précieux dans la récupération et la construction au final. Résultat, à désormais un an de la fin de son contrat, Gonalons ne voit rien venir de la part de ses dirigeants.

« En fin de contrat en juin 2018, l’avenir de Maxime Gonalons à l’OL demeure incertain. Alors que son compère Lucas Tousart vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2022, Maxime Gonalons, 28 ans, attend toujours un signe de la part de ses dirigeants pour une éventuelle prolongation… », écrit ainsi Olympique et Lyonnais, pour qui rien n’est en cours au sujet d’un nouveau contrat. Jean-Michel Aulas, qui se fait discret sur le sujet, prépare-t-il en douceur la sortie d’un cadre du groupe, mais qui pourrait payer une saison trop moyenne pour les ambitions lyonnaises ?