OL : Tousart ne rêve que d'une seule chose en Europe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Demi-finaliste de la dernière édition de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais entame jeudi contre Limassol son aventure 2017-2018. Et cette compétition aura un goût tout particulier pour l'OL, puisque c'est le Groupama Stadium qui a été retenu par l'UEFA pour accueillir la prochaine finale de la C3. Alors, forcément, du côté des joueurs de Bruno Genesio on est particulièrement motivé à l'idée de pouvoir aller jusqu'au bout de cette Europa League.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Lucas Tousart admet qu'aller en finale était un objectif majeur pour Lyon. « Forcément, on a très envie de démarrer cette nouvelle compétition. La finale se joue chez nous, ça peut être un bon moyen de se motiver. On sait à quoi s'attendre. On va évidemment être attendu après notre parcours l'an passé. On fera le maximum, car une finale à Lyon devant nos supporters, ça nous fait rêver, a confié le milieu de terrain, qui se méfie cependant de ce premier match face à la formation chypriote. On a vu à la vidéo que c'était une équipe joueuse. Ça devrait être un bon match et on aura à cœur de bien commencer. Ce ne sera pas facile. A nous de bien faire les choses. Si on est sérieux, si on travaille en équipe, on peut ramener un résultat d'ici. »