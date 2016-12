OL : Tousart ne regrette pas son choix fort du mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Recruté au mercato 2015 par l'Olympique Lyonnais, qui a payé 2,5ME à Valenciennes pour le faire venir, Lucas Tousart a suscité bien des interrogations chez les supporters de l'OL et les observateurs. Mais après une première saison blanche ou presque sous le maillot lyonnais, tout a désormais changé. Le milieu de terrain, dont on a vite oublié qu'il n'avait que 19 ans, a clairement pris ses marques à Lyon et sa montée en puissance commence à impressionner. A l'image de son match parfait ou presque dimanche dernier lors de la victoire de la formation de Bruno Genesio à Monaco.

Revenant sur cette progression fulgurante de Lucas Tousart, l'agent de ce dernier avoue qu'un départ avait été proche lors du dernier mercato, mais que le jeune joueur voulait avant tout prouver à l'Olympique Lyonnais que son recrutement n'avait pas été une erreur. Et il y est parvenu. « À quelques jours de la fin du mercato, beaucoup de questions se posaient. J’étais pourtant persuadé qu’il allait finir par s’imposer à Lyon. L’Euro avait constitué un déclic. Il sentait qu’il avait passé un cap en termes d’intensité à l’entraînement et que le regard du vestiaire à son égard avait changé. Mais lui attendait sûrement un signe fort de Bruno Genesio », explique, dans L’Equipe, Samir Fodil. Exit donc Crystal Palace, où il avait été annoncé l’été dernier, car Lucas Tousart peut désormais montrer à l’OL toute l’étendue de son talent, et cela jusqu’en 2019, date de la fin de son contrat.