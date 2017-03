Dans : OL, Ligue 1.

C'est le joueur qui monte en puissance du côté de l'Olympique Lyonnais, au point même que certains supporters estiment qu'il doit désormais reléguer Maxime Gonalons sur le banc de touche, Lucas Tousart est en train de faire basculer sa carrière à Lyon. Alors qu'il avait connu des débuts plutôt mitigés à l'OL, le jeune milieu de terrain a su profiter du temps de jeu accordé cette saison pour montrer la totalité de son talent. Et après Memphis Depay, qui l'a déjà surnommé « la machine », c'est Anthony Lopes qui a dit ce mercredi tout le bien qu'il pensait de son coéquipier.

Pour le gardien de but de l'OL, Lucas Tousart a tout pour devenir un grand à Lyon. « Lucas Tousart montre pleinement son talent depuis qu'il a l'opportunité de pouvoir enchaîner les matches comme il a pu le faire en début de saison quand Maxime a été suspendu quatre matches. Il a enchaîné de très bonnes performances. Et puis il le confirme encore aujourd’hui. C’est énormément plaisant de pouvoir s'appuyer sur des jeunes joueurs comme ça avec un talent assez incroyable. Son surnom ? On l'appelle le charognard. Lucas est très timide, c’est vrai qu’au sein du groupe il ne parle pas énormément, bon un petit peu quand même, mais ce n’est pas un garçon qui prendra la parole facilement. Mais il agit énormément sur le terrain et c'est ce que l'on demande aujourd’hui aux joueurs », a fait remarquer le gardien de but international portugais de l’Olympique Lyonnais au sujet de Lucas Tousart. Le « charognard » appréciera les éloges…