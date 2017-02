OL : Tolisso, un geste qui divise le vestiaire lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

À froid, Bruno Genesio et Christophe Jallet ont analysé d'une manière différente le carton rouge de Corentin Tolisso lors du derby contre l'AS Saint-Etienne (2-0).

Dimanche, l'Olympique Lyonnais a affiché une triste image chez son ennemi stéphanois avec les deux pétages de plombs de Ghezzal et de Tolisso. L'expulsion du milieu de terrain pour un tacle assassin sur Lemoine a logiquement fait couler beaucoup d'encre après le derby. Ce très vilain geste va coûter cher à Tolisso, avec déjà une sanction financière de l'OL et une suspension de la part de la LFP, et ce n'est pas Bruno Genesio qui se montrera clément avec son joueur.

« Ce n’est pas excusable de faire ça. Je pense qu’il faut savoir se maîtriser, savoir garder son sang-froid, même si on est frustré, même si on peut être énervé, même si plein d’émotions peuvent passer. Il faut qu’on progresse dans ce domaine-là si on veut progresser dans la maturité, dans la gestion de nos émotions », a lancé, en conférence de presse, le coach rhodanien, qui ne trouve donc aucune excuse pour Tolisso. Au contraire de Christophe Jallet...

« On a toujours banni ce genre de gestes et je ne suis pas là pour le féliciter, au contraire. Mais, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. On est des hommes, on ressent des émotions et, quelquefois, ça déborde un peu. On n’aime pas voir ce genre de gestes, mais ce sont des réactions épidermiques, humaines qui arrivent parfois et, malheureusement, c’est tombé sur Coco cette fois-ci et j’espère qu’il retiendra la leçon et que ça ne se reproduira plus », a lancé le latéral droit lyonnais, qui ne préfère donc pas accabler son coéquipier.