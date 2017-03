OL : Tolisso pour 30ME à la Juventus ? Aulas riposte !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Dimanche, à l'occasion d'un talk-show sur la RAI, un journaliste italien avait annoncé que l'Olympique Lyonnais et la Juventus s'étaient mis d'accord concernant le futur transfert de Corentin Tolisso lors du prochain mercato. Et notre confrère avait même précisé que les deux clubs s'étaient entendus pour un montant de 30ME, tandis que le joueur de l'OL aurait lui obtenu un salaire de 5ME par saison. Cette information était dans un sens crédible, car on connaît l'intérêt énorme de la Juventus pour Corentin Tolisso, mais le prix évoqué pour l'accord pouvait surprendre, l'Olympique Lyonnais ayant refusé plus de 30ME de la part de Naples l'été dernier pour le même joueur.

Interrogé sur les propos du journaliste italien et un éventuel transfert déjà acté, Jean-Michel Aulas a été bref mais clair. « ri-di-cu-le 👎 », a fait savoir le président de l'OL via son compte Twitter. Au moins, Jean-Michel Aulas a répondu aux interrogations sur le cas Corentin Tolisso, dont il a dit dimanche en marge du match OL-Metz qu'il espérait pouvoir le conserver. Si l'hypothèse d'un départ à la Juventus est possible, la Vieille Dame devra être beaucoup plus généreuse.