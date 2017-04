OL : Tolisso peut partir, pas Lacazette prévient Lacombe

Dans : OL, Mercato.

Rien n’est fait officiellement, mais les départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont sérieusement envisagés pour cet été à Lyon.

Les deux joueurs ne devraient pas résister une fois de plus à leurs courtisans, même si visiblement, les deux cas ne sont pas considérés de la même façon. Déjà sérieusement envisagé l’été dernier, le transfert de Corentin Tolisso entre presque dans les plans lyonnais. En revanche, comme l’a confié Bernard Lacombe au micro de RMC, celui de Lacazette devrait faire beaucoup plus mal, car il est difficile de trouver un grand buteur au niveau européen et à un prix raisonnable.

« Il semblerait que Corentin Tolisso soit très sollicité. S’il part, il part, mais c’est plus embêtant si c’est Alex. Le départ d’Alex sera très compliqué pour notre club, parce que même si on va peut-être prendre beaucoup d’argent, c’est un immense joueur et je pense qu’on se rendra compte de son départ une fois qu’il sera à l’extérieur. Là, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, à moins qu’on fasse un bon choix sur la recrue qui sera là. Je ne sais pas dans quel club il partira. Je n’espère qu’une chose, c’est qu’il restera chez nous pour une année, voire deux, parce c’est un immense joueur.

Je ne comprends pas parfois que Didier Deschamps ne puisse pas le prendre en équipe nationale. Il est énorme. Il y a eu des moments, tu lui donnais un ballon moyen, dans sa prise de balle il s’orientait vers le but et bonifiait la passe. Alex, si tu le vois tous les jours à l’entraînement, c’est un immense, immense joueur. Franchement. J’aimerais qu’il reste chez nous, parce que ce qu’il fait est vraiment énorme. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui font cinq matchs, ce sont des extra-terrestres. Lui ça fait trois ou quatre saisons qu’il met entre 18 et 22 buts », a confié le conseiller du président Aulas, qui demande donc à ses dirigeants d’y réfléchir à plusieurs fois avant de laisser partir leur buteur vedette.