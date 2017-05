OL : Tolisso fait une décla choc qui annonce son départ de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dimanche matin, répondant à BeInSports, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il n'avait plus aucune offre pour Corentin Tolisso, malgré un contact initial avec la Juventus. Et du côté italien, la presse affirmait que le milieu de terrain international de l'Olympique Lyonnais était décidé à rester au sein de son club formateur histoire de s'assurer du temps de jeu et une possible présence en équipe de France pour le Mondial 2018.

Mais, loin de toutes ces histoires et ces rumeurs, Corentin Tolisso semble lui avoir fait son choix. Car s'il est effectivement décidé à rester chez les Bleus, le joueur lyonnais estime qu'il n'a pas obligatoirement besoin de l'OL pour cela, bien au contraire même. « Pour faire la Coupe du monde, il faut faire de très gros matches et à l’heure actuelle les très gros matchs sont en Ligue des champions », a lancé, dans les couloirs de la Mosson, Corentin Tolisso, histoire de faire remarquer que son avenir n'était probablement pas à Lyon, où il devra se contenter de l'Europa League s'il reste la saison prochaine. Reste à savoir quel club engagé en Ligue des champions fera l'offre qui convaincra Jean-Michel Aulas.