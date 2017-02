OL : Tolisso et ses « stats à la Lampard »

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé ce dimanche pour permettre à Lyon de redresser la barre et de s’imposer face à Dijon, Corentin Tolisso a confirmé qu’il était capable de prêter main forte à son attaque quand celle-ci ne trouvait pas la solution. Et voilà désormais le milieu de terrain avec 13 buts cette saison, en comptant les trois avec les espoirs. Des chiffres assez énormes pour un milieu relayeur, et qui ont été soulignés par Vincent Duluc, journaliste suiveur de l’OL pour L’Equipe, et qui n’a pas hésité à faire le comparatif avec le récent retraité Frank Lampard.