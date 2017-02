OL : Tolisso et Lacazette sur le départ ? Aulas dit « Stop »

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs, notamment sur le plan offensif, mais forcément tout le monde est bien conscient que Corentin Tolisso et surtout Alexandre Lacazette pourraient bien ne plus porter la tunique de l'OL la saison prochaine. Convoités par des grands clubs européens, les deux joueurs entament donc probablement leurs derniers mois à Lyon...enfin peut-être. Car Jean-Michel Aulas a précisé que les départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette n'étaient pas inéluctables, le patron de l'Olympique Lyonnais pensant avoir des arguments pour conserver ses deux joueurs.

Et le boss de l'OL de se confier sur FootMercato. « Quand j’ai évoqué le fait que l’Olympique Lyonnais avait le plus gros stock de valeur de joueurs, ce n’est pas pour laisser partir Corentin ou Alexandre Lacazette. Ceux qui l’ont écrit se sont trompés. Si on peut les garder, évidemment qu’on va les garder et, à ce moment-là, d’autres joueurs seront sollicités. Bien sûr, la priorité sera de les conserver. La meilleure chose, ce serait de remporter la Ligue Europa, ça faciliterait beaucoup les choses. Dimanche, il y avait cinq clubs parmi les futurs quarts de finaliste de la Ligue des Champions qui étaient dans les tribunes, on sait qu’il y a de l’attirance. Mais j’ai bon espoir parce que je sais que Corentin et Alexandre ont envie de gagner des titres ici et si l’OL devient l’égal des plus grands sur le plan européen, ils resteront et j’en serai très heureux », a indiqué Jean-Michel Aulas, qui croit donc encore possible qu'une solution soit trouvée pour conserver notamment Alexandre Lacazette, lequel a pourtant fait part de son désir d'aller voir ailleurs. Surtout si la Ligue des Champions n'est pas au programme la saison prochaine.