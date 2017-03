OL : Tolisso donne la recette pour passer Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le championnat va reprendre ses droits ce week-end, avec pour Lyon un déplacement jamais évident à Rennes. Mais dans la cite des Gones, on parle surtout de l’aventure européenne et la réception du Besiktas Istanbul le jeudi 13 avril au Parc OL. Un rendez-vous attendu avec impatience tant les joueurs de Bruno Genesio sont désormais considérés comme les outsiders de cette compétition, derrière l’ogre Manchester United. Mais il faut déjà passer l’écueil du club turc, ce qui ne sera pas facile a ainsi rappelé Corentin Tolisso, qui veut assommer le Besiktas d’entrée de jeu.

« Ça va être une double confrontation compliquée. Besiktas est une bonne équipe. On aurait préféré avoir le match retour à domicile. Il faudra faire une grande performance à l’aller car on sait que ça sera encore plus compliqué là-bas, dans une très grosse ambiance. Le foot turc est réputé, tout comme l’ambiance. Ça va être une découverte pour de nombreux joueurs. A Rome, on a aussi connu une ambiance impressionnante. Il faudra jouer notre jeu et tout donner pour se qualifier. Il faudra être le plus sérieux possible et surtout ne pas prendre de but à l’aller. C’est important car ça augmenterait nos chances de qualification », a prévenu le milieu de terrain lyonnais, qui sait par expérience que les deux buts d’avance face à Rome acquis lors du match aller avaient ensuite bien servi pour tenir la qualification au stade Olympique.