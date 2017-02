OL : Tolisso dément être le Dr Jekyll et Mr Hyde du foot

Dans : OL, Ligue 1.

Si la commission de discipline de la LFP a été relativement clémente avec Corentin Tolisso, suite à son expulsion en fin de match lors du derby ASSE-OL, le joueur lyonnais n'a pas amélioré son image dans le football français. Car Tolisso traîne la réputation d'un joueur chambreur et incapable de tenir ses nerfs, même au sein du vestiaire de l'Olympique Lyonnais, lui qui avait eu un très vif échange avec Nabil Fekir à l'entraînement.

Répondant sur ce thème, Corentin Tolisso se défend d'avoir une telle double personnalité et estime que rien ne justifie ces critiques et cette réputation pas vraiment glorieuse dans le milieu du football. « S’il y a deux Corentin Tolisso ? Non, non, il n’y en a qu’un. Saint-Étienne, c’était un contexte particulier. J’ai regretté mon geste tout de suite après. C’est passé. Je suis revenu avec un tout autre état d’esprit. J’avais envie de montrer que j’étais un footballeur et pas le mec qui a fait un mauvais geste lors du derby. Ça, ce sont des faits qui me tombent dessus sans que j’y sois pour grand-chose. L’histoire avec Jourdren ? Je comprends que Jourdren soit énervé parce que je suis allé parler aux caméras (…) Avec Nabil Fekir ? Des fois, on s’énerve. Mais je ne suis pas un joueur méchant, loin de là. Même si j’ai dérapé lors du derby, je sais me contrôler. J’ai pris un seul carton rouge dans ma carrière, peut être cinq jaunes au maximum. En général, je suis plutôt du genre à réfléchir avant de faire les choses. Malheureusement, cette fois-là, je n’ai pas réfléchi », admet, dans L’Equipe, Corentin Tolisso, décidé à ne pas se laisser coller une sale image qu’il estime ne pas avoir méritée.