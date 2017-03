OL : Tolisso avoue son plaisir d'être cité à la Juventus

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Interrogé en marge du match Luxembourg-France, Corentin Tolisso a évoqué sur Europe 1 sa situation personnelle, lui à qui on promet un avenir en Italie dès la saison prochaine. Et au micro de la radio, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a admis que l'intérêt de la Juventus, qui arrive après un vrai faut départ à Naples lors du dernier mercato, est forcément une belle satisfaction. Evoquant le championnat d'Italie, Corentin Tolisso en dit également le plus grand bien..avant de rappeler qu'il avait déjà une saison à finir avec l'OL.

« Je n’ai aucun regret d’être resté à Lyon, ça m’a permis d’atteindre l’équipe de France. Plusieurs personnes me l'avaient dit à l'OL (…) L’intérêt de la Juventus ? Cela fait extrêmement plaisir, c’est un grand club, prestigieux qui a gagné de nombreux titres, ce qui me donne encore plus de motivation. Il y a eu l’intérêt de Naples, maintenant celui de la Juve, ça fait plaisir, la Serie A est un bon championnat comme celui d'Angleterre et Espagnol. Mais je n’y pense pas, sinon ça va nuire à mes performances. Je ne me projette pas sur la saison prochaine et cela peut nuire à mes performances. Je me concentre sur la fin de saison, la quatrième place en championnat à consolider, et la Ligue Europa », a confié Corentin Tolisso, pas décidé à finir la saison en roues libres en attendant le prochain marché estival des transferts.