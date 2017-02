OL : Sur Depay, Riolo ramène Lyon à la triste réalité

Dans : OL, Mercato.

Recruté pour 16 millions d’euros, Memphis Depay représente le gros coup du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais.

Malgré ses difficultés à Manchester United, l’attaquant de 22 ans est toujours considéré comme un jeune prometteur. Tout le monde se souvient de ses prestations de la Coupe du monde 2014 avec les Pays-Bas. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Daniel Riolo. De son côté, le consultant de RMC voit plutôt l’international néerlandais comme un flop dont le club mancunien s’est débarrassé au plus vite.

« Le plus gros transfert de l’histoire d’un club ça se respecte, j’en conviens. Et de la même façon, on va croire encore longtemps que Memphis sera un vrai atout pour l’OL. Révélation du Mondial 2014, mais depuis, il faut bien l’avouer, il se cherche, a commenté Riolo. Il paraît que maintenant on arrive à jouer dans la cour des Anglais. Je crois surtout qu’on récupère les invendus, les stocks, bref ceux qu’on ne retient pas. Par exemple, des mecs de L1 qui sont partis mais qui ont envie de revenir. » Très peu utilisé par José Mourinho à MU, Depay aura besoin de temps alors que ses détracteurs sont déjà à l’affût…