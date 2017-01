OL : « Sign Depay », un Lyonnais rejoint les militants

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas l’a régulièrement répété, malgré tout l’amour qu’il a pour les fans de toujours de son club, un mercato ne se fait pas selon la volonté des supporters. Néanmoins, le président lyonnais, toujours très actif sur les réseaux sociaux, ne peut pas s’empêcher de remarquer que chacun de ses posts est suivi de dizaines de « Sign Depay » qui martèlent l’envie de ses followers de voir Memphis Depay rejoindre la cité des Gones. Pas étonnant selon Jordan Ferri, qui voit en l’arrivée du joueur de Manchester United la marque d’un grand club si jamais cela devait se faire.

« Lyon est un club ambitieux, a des infrastructures de grands clubs européens. C’est excitant de voir que Lyon est capable d’investir dans des joueurs comme ça, de classe internationale. Ça ne peut être que bien pour faire progresser l’équipe et le club. S’il doit venir, on l’accueillera comme tous les autres qu’on a pu accueillir au club. Si des joueurs comme ça peuvent apporter un plus à l’équipe, ça ne peut être que positif », a souligné, pour Foot Mercato, le milieu de terrain lyonnais, qui sait que son équipe posséderait sur le papier une ligne d’attaque de feu avec Valbuena, Depay, Lacazette ou encore Fékir.