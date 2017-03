OL-Roma : Tolisso cartonne, un Lyonnais récolte une sale note

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Nouvelle rencontre spectaculaire pour un club français en Coupe d’Europe, après Monaco face à City à l’aller et la double confrontation entre le FC Barcelone et le PSG.

Cette fois-ci, c’est en faveur de Lyon, qui s’est imposé 4-2 face à la Roma. Corentin Tolisso a montré pourquoi il était si apprécié que cela en Serie A, rendant une copie parfaite avec un but, ce qui lui vaut la note de 8/10 dans la plupart des quotidiens et site sportifs ce vendredi matin, tout comme « L’Empereur » Alexandre Lacazette, dont le but final a été le point d’orgue de sa partition.

En revanche, avec deux buts encaissés et toujours une grande fébrilité, la défense ne rassure pas. Mammana a même récolté un « 3 » dans L’Equipe avec un commentaire sans équivoque puisqu’il a été caractérisé de « danger pour sa propre équipe », avec notamment une culpabilité annoncée sur le but de Fazio. Rafael, sorti à la pause, et Diakhaby, buteur mais ensuite coupable, n’ont pas donné de garanties suffisantes. Le jeune lyonnais s’en sort avec un « 5 » dans Le Progrès tandis que Rafael est avec Ghezzal le seul joueur à ne pas avoir la moyenne, récoltant chacun un « 4 » dans L’Equipe. Une preuve s’il en était besoin que la défense va devoir montrer un meilleur visage au retour sous peine de vivre 90 minutes très compliquées dans la ville éternelle.