OL : Riolo réclame une pointure étrangère à la place de Génésio à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé sa quatrième place, synonyme de qualification pour la prochaine édition de l’Europa League, dont la finale se déroulera au Parc OL en 2018, en battant Montpellier (3-1). Au cours de la soirée, Jean-Michel Aulas a par ailleurs conforté Bruno Génésio dans ses fonctions. En poste depuis un an et demi, l’entraîneur rhodanien sera toujours là l’année prochaine, n’en déplaise à ses détracteurs, de plus en plus nombreux aussi bien chez les supporters que chez les observateurs. Parmi ceux-ci, Daniel Riolo milite depuis de nombreux mois pour un changement de coach à l’OL, ce qui lui a valu de nombreuses prises de bec avec le président lyonnais.

« Il n’a pas l’air bien Aulas en ce moment non ? Fatigué, en boucle sur des sujets, usé ? Je n’espère pas. Mais c’est vrai que ces derniers temps, il a fait penser au pauv’ vieux qu’on écoute plus à table à Noël. Celui que le Muscat du dimanche ne fait plus chanter. Allez pour retrouver un peu de vigueur, cette fois faut y aller. Le coach étranger ! La pointure ! L’OL mérite ça, l’OL attend ça depuis trop longtemps ! » a expliqué le consultant pour RMC sur son blog avant de poursuivre dans sa thèse. « A-t-on le droit de dire sans heurter notre bon vieux "corporatisme" (d’ailleurs il ne dit plus rien, on ne l’entend plus) que les coachs étrangers ont sauvé la L1 ! C’est un constat implacable ». Il est néanmoins certain que ce n’est pas cette énième déclaration du blogueur de RMC qui fera changer d’avis Jean-Michel Aulas sur ce sujet, avec qui il s'est sérieusement chauffé sur Twitter durant le week-end... concernant Génésio.