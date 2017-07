OL : Riolo ironise sur le mercato rêvée pour « Micheline de la compta »

Dans : OL, Mercato.

Cela a beaucoup bougé ces derniers jours à Lyon, et ce dans les deux sens. Difficile de dire que l’Olympique Lyonnais s’est renforcé, mais le club rhodanien a tout de même réussi de très grosses ventes. De quoi confirmer que les jeunes lyonnais font rêver les grosses écuries européennes, même si ce n’est pas ça qui fait gagner les matchs et les titres, rappelle Daniel Riolo tout en ironie.

« A Lyon, on repeint tout du sol au plafond. Une révolution. Les joueurs maison ont donc rapporté 120/130 millions en deux ans. Les actionnaires sont contents, "Micheline de la compta" aussi et les supporters sont en extase. Ils ont le sentiment d’avoir enfanté des cracks. L’Europe va se régaler de leurs joyaux. Ils pourront les voir à la télé briller ailleurs, puisqu’à Lyon, ils n’ont finalement rien gagné. Après, chacun prend son plaisir où il veut et où il peut. Autrefois, les Nantais, les Auxerrois ont peut-être fêté la vente de leurs joueurs. Le souvenir est flou. Mais je crois néanmoins que le supporter/comptable, c’est un phénomène récent. Reste que dans sa restructuration, l’OL tente des paris qui m’intéressent. Il y a beaucoup de questions autour des joueurs recrutés, mais ça mérite d’être observé sans opposer un doute exagéré », a tout de même conclu le consultant de RMC, persuadé que les coups tentés avec Traoré, Marçal ou Diaz peuvent porter leurs fruits, même si faire oublier les cadres qui sont partis ne sera pas une mince affaire.