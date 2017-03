OL : Riolo habille Aulas pour l'hiver

Dans : OL, Ligue 1.

En ne ramenant qu'un point de son déplacement à Bordeaux, alors que le trio de tête a gagné, l'Olympique Lyonnais a très probablement dit adieu à ses derniers espoirs de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ce lundi, l'OL pointe à la quatrième place du classement de Ligue 1, mais à 15 points du duo Nice-PSG, et ce n'est pas le match en retard à jouer à Metz qui pourra réellement relancer Lyon. Alors, pour Daniel Riolo, même si Jean-Michel Aulas va tenter de détourner l'attention, cette position au classement est un très gros échec.

« Dès que c’est un peu compliqué, l’OL n’y arrive pas. Il y a toujours cette inconstance, ces joueurs qui ne sont pas réguliers. Dans ces conditions, il n’est plus permis de croire au podium. Aulas, l’homme qui dit se tromper le moins, ne sera pas en LDC la saison prochaine. Il va probablement nous dire que ce n’est pas un échec. Et comme d’habitude, personne n’est obligé de le croire », écrit, sur son blog, Daniel Riolo, qui connaît bien le président de l'Olympique Lyonnais et s'attend déjà à ses futures explications.