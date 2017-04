Dans : OL, Ligue 1.

Au cœur de la polémique au sujet de l’utilisation Nabil Fékir, il y a bien évidemment un élément à prendre en ligne de compte, à savoir le niveau de jeu de l’international français.

Ce dernier semble monter en puissance tout au long de la saison, mais il est évident qu’il n’a toujours pas retrouvé le niveau qui était le sien avant sa grave blessure en septembre 2015. Celui qui lui permettait de se faufiler entre ses adversaires, et de faire quasiment mouche à chaque situation de but. Si à Lyon, on espère toujours revoir le grand Nabil Fékir, Daniel Riolo a lui déjà fait une croix sur l’énorme carrière promise à l’attaquant rhodanien. Au moment d’évoquer son cas en marge de son analyse du match Rennes-Lyon, le consultant de RMC se veut sans pitié.

« A Rennes, l’OL a livré une piètre prestation. 1-1 quand vous avez joué quasi tout le match à 11 contre 10, c’est fâcheux. Genesio avait fait des choix. Memphis sur le banc ? Etonnant. Un joueur cher sur le banc, c’est toujours sujet à questions. Fekir aussi était remplaçant, mais ça pourrait devenir une habitude. Il ne peut pas jouer en 4-3-3, il ne s’implique pas assez, on est bien loin du joueur surnommé le « Messi du Rhône ». Bien loin du barnum autour de son choix de sélection, bien loin de l’énième pépite de notre foot devant laquelle il fallait trop vite se pâmer », a certifié Daniel Riolo, persuadé que si Fékir était si fort que cela, il pourrait s’adapter sans problème au système tactique mis en place par Bruno Genesio.