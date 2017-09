OL : Riolo allume Aulas et ses 200ME contre le petit Guingamp

Dans : OL, Ligue 1, EAG, PSG.

L'Olympique Lyonnais a souffert pour arracher la victoire dimanche contre Guingamp. Et Daniel Riolo n'a évidemment pas manqué de souligner que malgré sa puissance financière largement supérieure à celle des Bretons, c'était un petit miracle que la formation de Jean-Michel Aulas se soit finalement imposée. Un tacle glissé en rapport évidemment avec les récents et récurrents propos du président de l'OL sur le PSG.

« Fekir a sauvé l’OL d’un nul qui aurait été pénible à supporter. Là, Genesio va pouvoir s’en tirer en se cachant derrière le résultat et la position au classement. Tout cela est flatteur. Parce que la réalité, c’est que l’OL est bien médiocre. Aucun jeu, aucun mouvement collectif, c’est pas loin du néant. Je pense qu’il y a mieux à faire avec ces joueurs-là, mais pour l’instant on ne voit rien. C’est simple, Guingamp aurait certainement mérité le point du nul. Aulas qui pleure tous les jours sur le blé qu’il n’a pas, devrait plutôt nous expliquer comment avec un budget 3 ou 4 fois supérieur à l’EAG, il s’est fait à ce point dominer par moments!! L’OL, c’est pas loin de 200 millions de budget, on a le droit de demander autre chose en termes de contenu ? », s’interroge le journaliste de RMC, histoire d’appuyer là où ça fait mal.