OL : Remonté contre Genesio, Gaspar a bien choisi Monaco

Dans : OL, Monaco, Mercato.

Faute d’accord avec l’Olympique Lyonnais, Jordy Gaspar (20 ans) devrait quitter son club formateur en fin de contrat stagiaire.

En cause, l’absence de garanties sportives pour le latéral droit qui n’a disputé que deux matchs en Ligue 1 cette saison. Barré par Christophe Jallet et Rafael, le jeune Gone sait que la situation ne risque pas d’évoluer puisque son entraîneur Bruno Genesio ne compte pas sur lui. Dans ces conditions, le clan Gaspar, dont les relations avec l’OL sont tendues, préfère claquer la porte.

« Un mariage Gaspar-OL ? C’était notre priorité, a confié un membre de l’entourage du joueur à Olympique-et-lyonnais.com. L’aspect financier n’est pas prioritaire, l’aspect sportif prime à nos yeux. À Lyon, le projet sportif est bouché pour lui aujourd’hui. Lorsqu’on écoute Bruno Genesio, il dit qu’il fait ses choix et qu’il les assume. Cette saison, il ne l’a quasiment pas utilisé. Donc il faut en déduire qu’il ne compte pas sur lui. » Du coup, l’approche de l’AS Monaco ne le laisse pas insensible.

Avec Monaco, c’est sérieux

« Il y a bien un intérêt monégasque, a confirmé le proche de Gaspar. Il y a également d’autres pistes en France comme à l’étranger. Monaco et Jardim font confiance aux jeunes, c’est forcément un argument de poids pour Jordy. Il y a forcément un risque à prendre. S’il va à Monaco, ce sera pour un contrat long terme. Un prêt vers un autre club ne serait pas à exclure dans un premier temps. » Visiblement, le Lyonnais a bien étudié la piste de l'ASM...