OL : Remontajax ou pas, devinez combien il reste de places !

Dans : OL, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais sera en position difficile jeudi soir au coup d'envoi de la demi-finale retour d'Europa League contre l'Ajax Amsterdam, puisque les Néerlandais se sont imposés facilement 4-1 à l'Amsterdam ArenA la semaine passée. Mais malgré tout, Jean-Michel Aulas multiplie les communications pour dire qu'il croit très fort à ce qu'il a baptisé la remontajax. Quoi qu'il en soit, et malgré la difficulté de cette mission, Maxime Gonalons et ses coéquipiers peuvent compter sur le soutien de leurs supporters, lesquels se sont mobilisés.

Car malgré la mise en place de nombreux filtres pour empêcher l'achat de tickets par des fans néerlandais hors de contrôle, l'OL étant sous la menace d'une lourde suspension, la totalité ou presque des billets pour ce OL-Ajax a trouvé preneur. Ce mardi, Le Progrès annonce qu'il ne reste plus que 500 places à vendre pour la demi-finale retour d'Europa League et il ne fait donc aucun doute que ce match se disputera à guichets fermés. Et cette fois, ce sont bien des supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont acheté ces tickets, l'expérience du quart de finale face au Besiktas ayant servi de leçon.