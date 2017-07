OL : Recruter un avant-centre ? La question se pose à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas présentera lundi Marcelo, le défenseur brésilien qui s'est engagé le 14 juillet avec l'Olympique Lyonnais, et le président de l'OL fera également le point sur le mercato de son club, dont certains disent qu'il s'est achevé avec la signature du joueur du Besiktas. Cependant, le mois et demi qu'il reste avant la fermeture du marché estival des transferts ne sera peut-être pas une morne plaine pour les supporters de l'OL. Car le club rhodanien pourrait essayer de s'offrir le Graal du mercato, un savoir un buteur de niveau international.

L'idée est bel et bien dans l'air du côté de Lyon. « Le recrutement semble désormais clos. Seule se pose l’interrogation d’engager ou non un autre avant-centre », affirme ce samedi Le Progrès, qui n'en dit pas plus sur les intentions de l'Olympique Lyonnais. Après le départ d'Alexandre Lacazette, l'OL semble hésiter, Jean-Michel Aulas ayant clairement confié que les matches de la phase de préparation allaient peser dans un éventuel recrutement offensif supplémentaire, et cela malgré la venue de Bertrand Traoré et Mariano Diaz. La cellule en charge du mercato n'est donc pas partie en vacances, et il est évident que cela doit quand même sérieusement suivre le marché au cas où...