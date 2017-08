OL-RCSA : Lyon a identifié des agresseurs et aide la police

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

L'Olympique Lyonnais a toujours dit qu'il allait aider la police à trouver les voyous qui samedi dernier ont très violemment agressé des supporters strasbourgeois en marge du match entre les deux clubs. Et l'OL a tenu ses promesses puisque L'Equipe révèle ce samedi que six agresseurs ont été repérés et trois ont même été formellement identifiés par l'Olympique Lyonnais. Désormais la police travaille également activement sur cette affaire après avoir obtenu la communication des images filmées par la vidéosurveillance du Parc OL.

Et si la police est entrée en action, c'est que des plaintes sont arrivées de Strasbourg. Un supporter du club alsacien a ainsi été victime d'un véritable passage à tabac près d'une des portes d'accès aux tribunes, se relevant avec une triple fracture de la clavicule, tandis qu'un autre a lui aussi été roué de coups à l'entrée du Groupama Stadium, ce qui lui vaut 10 jours d'ITT. En tout, ce sont neuf plaintes qui ont déjà été déposées par des supporters de Strasbourg, de quoi prouver que tout cela n'était pas une banale petite bagarre, mais bien une agression concertée. En aidant la police, l'Olympique Lyonnais prouve sa volonté de régler rapidement ce gros problème.