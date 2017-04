OL : Rafael voit une raison d'espérer après la rouste

Dans : OL, Ligue 1.

Les mines étaient sombres samedi soir dans les couloirs du stade du Parc OL personne n'ayant vu venir la correction prise par l'Olympique Lyonnais contre Lorient. Et forcément, à quelques jours de la venue du Besiktas, le doute est sérieusement entré dans les esprits, la défense rhodanienne étant totalement à la rue contre une attaque de Lorient qui n'est pourtant pas la plus terrible de France.

Après cette rouste prise à domicile, Rafael tentait de trouver des motifs d'espérer, le défenseur brésilien de l'OL étant quand même sérieusement dépité. « Peut-être que ce revers va nous aider pour la Ligue Europa. Il faudra supporter tout ça pour revenir à un niveau correct. On est capable de réagir. Le football c’est comme ça. L’OL est capable de réagir, ce n’est pas possible de rester comme ça. Perdre 4-1 à domicile, ce n’est pas normal. On doit démontrer à nos supporters que c’est un accident. On doit se racheter pour eux. C’est une défaite douloureuse, et on doit réagir », a prévenu l'ancien défenseur de Manchester United, conscient que face au Besiktas l'Olympique Lyonnais a tout intérêt de rectifier le tir sous peine de fâcher très fort des supporters bien agacés par ce qu'ils ont vu samedi.