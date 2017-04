OL : Rafael s'amuse à faire peur aux supporters de Lyon

1er avril oblige, les blagues n'ont pas manqué dans le monde du football. Mais ce samedi soir, Rafael a décidé de faire une petite frayeur aux supporters de l'OL qui n'auraient pas vu quelle date s'affichait sur le calendrier. En effet, via Twitter, le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais a tout simplement annoncé qu'après 10 années consacrées au football professionnel c'était le bon moment pour lui de se retirer. Mais la blague a rapidement été démasquée...Agé de 26 ans, Rafael n'est pas à la veille de prendre sa retraite sportive.

I'm coming here today to say I will retired from football, was a very good nearly 10 year as a professional player but its a good time. ⚽️⚽️