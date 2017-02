OL : Rafael ne voit qu’une seule solution au problème lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi inconstant en championnat, éliminé des Coupes nationales, l’Olympique Lyonnais va changer de dimension cette semaine avec la préparation de son match européen face à Alkmaar.

Interdiction cette fois-ci de passer au travers d’un match sur deux, sous peine de déjà mettre fin à cette aventure européenne qui représente la dernière occasion de la saison de gagner un titre, comme le reconnaît un Rafael très touché par la situation actuelle de son club alors que l'équipe ne manque pourtant pas de talents.

« Je suis vraiment déçu de notre classement, car nous avons perdu 12 points contre des équipes qui luttent pour le maintien. Avec ces victoires-là, on pourrait être beaucoup plus haut. Premier, qui sait ? C’est difficile car il en ressort beaucoup de frustration. Ce qu’on peut dire sur Lyon, c’est qu’il y a beaucoup de talent, avec Nabil Fékir, Alexandre Lacazette, et même Maxime Gonalons s’il est moins jeune. Ce sont des purs Lyonnais et il y en a d’autres qui arrivent comme notre nouveau défenseur central (Diakhaby). Maintenant, notre priorité, c’est d’aller chercher l’Europa League, et de gagner des titres, comme j’ai pu le faire avec Manchester United », a livré l’arrière droit de l’OL au Ligue 1 Show. Le premier élément de réponse devrait intervenir très rapidement, ce jeudi aux Pays-Bas.